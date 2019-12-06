مصر... أسعار الذهب تواصل ارتفاعها

واصلت أسعار الذهب في السوق المحلي المصري ارتفاعها لليوم الثالث على التوالي.

وذكر موقع "مصراوي" أن أسعار الذهب ارتفعت بنحو جنيه واحد للغرام، خلال تعاملات أمس الخميس، مقارنة بمستوياتها أول أمس وذلك بعدما ارتفعت خلال اليومين السابقين بقيمة إجمالية 6 جنيهات للغرام.

وقال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، لـ"مصراوي"، إن غرام الذهب عيار 21 ارتفع إلى 662 جنيها مقابل 661 جنيها يوم الأربعاء.

وزاد سعر غرام الذهب عيار 18 إلى نحو 567.4 جنيه، وسعر الغرام عيار 24 إلى نحو 756.6 جنيه، ووصل سعر الجنيه الذهب إلى 5296 جنيها.

يذكر أن أسعار الذهب ارتفعت عالميا في الوقت الذي تسببت إشارات متعارضة من واشنطن وبكين في استمرار الضبابية بشأن اتفاق تجاري، وذلك بعد يوم من تصريحات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب دفعت المعدن الأصفر للنزول من أعلى مستوى في شهر، بحسب وكالة "رويترز".