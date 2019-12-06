أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الجمعة، أن روسيا تدعو لتخفيف التوتر في منطقة الخليج.

موسكو - سبوتنيك. وقال الوزير في كلمة خلال المؤتمر حوار المتوسط الدولي في روما: "نحن ندعو لتجاوز التوتر في منطقة الخليج من خلال الحوار، وهذه الفكرة ينص عليها مبدأ الأمن الشامل في الخليج الذي دعت إليه روسيا، ويسمح تنفيذ هذه الفكرة بوضع أساس لتشكيل ثقة متبادلة في الشرق الأوسط بأكمله".

هذا واقترحت روسيا، في وقت سابق، مفهومها عن الأمن الجماعي في منطقة الخليج، الذي نشرته في 23 تموز/ يوليو، ويتضمن إنشاء دول المنطقة منظمة للأمن تشمل في عضويتها روسيا والولايات المتحدة والهند والاتحاد الأوروبي.

وكان المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط ودول أفريقيا، نائب وزير الخارجية، ميخائيل بوغدانوف، قد عرض هذا المفهوم، يوم 23 تموز/ يوليو، على ممثلي الدول العربية وإيران وتركيا و"الخمسة" دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي والاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية ودول "بريكس"، المعتمدين في موسكو.