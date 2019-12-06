وزير الخارجية الفلسطيني: آمل أن يكون 2020 عام انتخابات في دولة فلسطين

عبر وزير الخارجية الفلسطيني، رياض المالكي، اليوم الجمعة، عن أمله في أن يكون عام 2020، عام انتخابات في دولة فلسطين، مشيرا إلى أن القيادة الفلسطينية طلبت من عدة دول بما في ذلك روسيا وإيطاليا وفرنسا تقديم مساهمة في تسوية الأمور مع إسرائيل لإجراء الانتخابات في القدس الشرقية.

روما - سبوتنيك. وقال المالكي، في مؤتمر صحفي، على هامش فعاليات مؤتمر الحوارات المتوسطة في روما، اليوم، حول احتمال إجراء انتخابات في فلسطين في عام 2020: "في حال رد إيجابي من "حماس"، أعتقد سنتمكن من السير قدما إلى الأمام فعليا في ما يتعلق بإصدار المرسوم (مرسوم لإجراء الانتخابات)، لإجراء انتخابات على مستويين، الانتخابات البرلمانية والرئاسية، ولكن ستبقى هناك مشكلة هي إجراء الانتخابات في القدس الشرقية.

نحن لا نستطيع إجراء الانتخابات دون أن تشمل القدس الشرقية... إسرائيل سابقا سمحت لنا بإجراء الانتخابات في القدس الشرقية، ونأمل أن تكرر إسرائيل ذلك هذه المرة".

وأشار المالكي إلى أن "فلسطين قد طلبت من عدد من الدول بما في ذلك روسيا وفرنسا وإيطاليا والاتحاد الأوروبي لتقديم المساهمة لإجراء الانتخابات في القدس الشرقية، لافتا إلى أن الجانب الفلسطيني ينتظر الآن جوابا حول هذا الموضوع" .

وختم المالكي "نعم، أنا آمل أن يكون 2020، عام الانتخابات في فلسطين. وأنا آمل أننا سنتمكن هذه المرة من انتخاب ممثلينا في البرلمان وانتخاب الرئيس أيضا".