إعلام يكشف الحالة الصحية لمرشح رئاسة الحكومة اللبنانية

نفى رجل الأعمال، المرشح لرئاسة الحكومة اللبنانية، المهندس سمير الخطيب، ما تداولته وسائل إعلام مؤخرا حول إصابته بوعكة صحية.

أكد موقع "لبنان 24" أن الأنباء التي تداولتها وسائل الإعلام والتي تتعلق بصحة المهندس الخطيب، لا تمت إلى الحقيقة بصلة، في إشارة إلى أن الخبر المشار إليه، شأنه شأن سائر الشائعات عار من الصحة، وإن صحته جيدة جدا.

وكان قد تم تداول معلومات أن الخطيب أصيب بوعكة صحية نتيجة ارتفاع منسوب التوتر وتضارب المعلومات حيال مسألة التوافق عليه وسط أنباء عن اتجاه لتكليف النائب فؤاد المخزومي.