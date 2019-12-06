"أنصار الله" ترد على تصريحات الجبير بشأن اليمن

في أول تعليق على تصريحات وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية عادل الجبير، بشأن اليمن، قال القيادي في جماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، عبد الملك العجري، اليوم الجمعة، إن اليمنيين وحدهم من يملكون حق تحديد مستقبلهم وأدوارهم.

القاهرة - سبوتنيك. وأضاف العجري، وهو عضو المكتب السياسي في "أنصار الله"، وعضو وفدها المفاوض، في تغريدة على حسابه الرسمي بـ"تويتر": "من المثير للاستفزاز عندما تتحدث بعض الأطراف الخارجية عن قبولها بدور لأنصار الله أو الحوثيين كما يسمونهم في المستقبل السياسي لليمن وكأنها هبة ومكرمة يتكرمون بها علينا".

وتابع قائلا "الحقيقة إنها إهانة لا نقبلها".

وأضاف "يجب أن تفهموا أن اليمنيين وحدهم من يملكون حق تحديد مستقبلهم وأدوارهم".

من المثير للاستفزاز عندما تتحدث بعض الاطراف الخارجية عن قبولها بدور لانصار الله او الحوثيين كما يسمونهم في المستقبل السياسي لليمن وكأنها هبة ومكرمة يتكرمون بها علينا والحقيقة انها اهانة لا نقبلها

ولهؤلاء اقول يجب ان تفهموا ان اليمنيين وحدهم من يملكون حق تحديد مستقبلهم وأدوارهم — عبدالملك العجري (@alejri77) December 6, 2019

وكان وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية عادل الجبير، قد قال في وقت سابق اليوم، خلال مشاركته في مؤتمر "الحوار المتوسطي" في روما، إن "الحل الوحيد في اليمن سياسي، والحوثيون هم من بدأوا الحرب وليس نحن"، مضيفاً أن "كل اليمنيين بمن فيهم الحوثيون لهم دور في مستقبل اليمن".

وأكد الجبير، وفقاً لوكالة الأنباء السعودية "واس"، أن "هناك إمكانية للتوصل إلى تهدئة تتبعها تسوية في اليمن".

وأشار إلى "أن اليمن ذو أهمية خاصة بالنسبة للمملكة، وتدخل إيران بشؤونه مدمر".