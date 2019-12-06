الخارجية الأمريكية: لدينا أدلة ثابتة على تورط قادة في "الحشد الشعبي" بقتل المتظاهرين بأوامر من إيران

صرحت الخارجية الأمريكية، اليوم الخميس، أنها تمتلك أدلة وصفتها بـ"الثابتة" على تورط عدد من قادة "الحشد الشعبي" العراقي في قتل المتظاهرين بأوامر من إيران.

وجاءت تصريحات الخارجية الأمريكية في مؤتمر صحفي لمساعد وزير الخارجية للشرق الأدنى ديفيد شينكر.

وقال شينكر: "إيران تنتهك السيادة العراقية بشكل سافر، وشخصيات إيرانية، تتدخل لرسم سياسات العراق".

وتابع بقوله "كما أن الميليشيات المرتبطة بإيران تهاجم القواعد الأمريكية في العراق".

وأقرت الخارجية الأمريكية فرض عقوبات على مسؤولين في الحشد الشعبي، وهم زعيم "عصائب أهل الحق"، قيس الخزعلي، وشقيقه ليث، وخميس الخنجر وحسين اللامي، بسبب ما وصفته الخارجية بتورطهم في تهم فساد وقمع متظاهرين.

وقالت الخارجية الأمريكية إن "عصائب أهل الحق"، فتحت النار على المتظاهرين بأوامر من إيران.

واتهمت الخارجية في مؤتمرها الصحفي حسين اللامي بإعطائه أوامر باغتيال ناشطين في بغداد، فيما منح خميس الخنجر رشاوى لمسؤولين عراقيين لقمع المتظاهرين.

وقالت الخارجية الأمريكية: "سنفرض عقوبات أخرى على مسؤولين عراقيين، متهمين بقمع التظاهرات".

وأردفت الخارجية الأمريكية "الحكومة العراقية فشلت في تلبية مطالب الشارع، وعليها إدخال الإصلاحات المطلوبة على الدستور".

كان رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي، قد دعا، الثلاثاء الماضي، في كتاب رسمي لرئيس الجمهورية برهم صالح، إلى تكليف رئيس وزراء جديد خلفا لعادل عبد المهدي، خلال 15 يوما.

Today, Assistant Secretary for Near Eastern Affairs David Schenker discussed sanctioning Iraqis implicated in serious human rights abuses and corruption. pic.twitter.com/0qchMm97cD — Department of State (@StateDept) December 6, 2019

​وتتولى الحكومة العراقية برئاسة عبد المهدي، مهام تصريف الأعمال، إلى حين تشكيل الحكومة الجديدة.

ويشهد العراق منذ مطلع أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، احتجاجات واسعة للمطالبة بتحسين الأوضاع المعيشية ومحاربة الفساد وإقالة الحكومة وحل البرلمان، وإجراء انتخابات مبكرة، وقتل ما لا يقل عن 350 شخصا منذ بدء أكبر موجة احتجاجات تشهدها البلاد منذ سقوط صدام حسين عام 2003.