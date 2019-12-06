مسلحون يطلقون النيران عشوائيا ويتسببون في إصابة عدد من المتظاهرين وسط بغداد

وقال مصدر أمني في تصريح لوكالة "سبوتنيك" إن " مسلحين مجهولين يستقلون عجلات مدنية [سيارات] قاموا بإطلاق النار على المتظاهرين في ساحة الخلاني ببغداد، ما أدى إلى وقوع إصابات لم يعرف عددها بعد بين صفوف المتظاهرين".

يتبع...