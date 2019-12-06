لافروف يعلن استمرار الحرب ضد الإرهاب في محافظة إدلب

أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الجمعة، عن متابعة النضال بلا هوادة ضد الإرهاب في إدلب السورية.

روما - سبوتنيك. وقال لافروف في مؤتمر صحفي عقب اجتماع مع وزير الخارجية الإيطالي على هامش مؤتمر حوارات البحر المتوسط في روما: "أكدنا على أهمية مواصلة الحرب بلا هوادة ضد الإرهاب، وخاصة في إدلب، حيث لا تزال "هيئة تحرير الشام (المحظورة في روسيا)، (جبهة النصرة سابقا) تسيطر على الوضع. وشددنا على أن الأولوية الآن لتسهيل عودة اللاجئين والنازحين، وإعادة بناء البنية التحتية التي دمرتها الحرب".

وقال لافروف: "نحث المجتمع الدولي على المساعدة في حل المشاكل الإنسانية الحادة في سوريا دون تسييس ودون تمييز ودون شروط مسبقة".

كانت وكالة "سانا" السورية قد أعلنت في 30 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، أن وحدات الجيش السوري العاملة على محور ريف إدلب الشرق قد صدت هجوما لتنظيم النصرة [المحظور في روسيا] في هجوم نفذته على إحدى النقاط العسكرية باتجاه بلدة إعزاز في ريف إدلب الشرقي.