بعد تورط سعودي في قتل 3 جنود أمريكيين... الملك سلمان يصدر توجيهات عاجلة

أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، اليوم الجمعة، توجيهات عاجلة للأجهزة الأمنية السعودية للتعاون مع الأجهزة الأمريكية لكشف ملابسات حادث إطلاق النار، الذي وقع في قاعدة عسكرية بولاية فلوريدا، والمتهم فيها طالب سعودي.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس"، أن "الملك سلمان أصدر توجيهاته للأجهزة الأمنية السعودية للتعاون مع الأجهزة الأمريكية المعنية للوصول لكافة المعلومات التي تساعد في كشف ملابسات هذا الحادث المؤسف".

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الجمعة، إن الملك سلمان بن عبد العزيز اتصل به وقدم التعازي في ضحايا القاعدة العسكرية في ولاية فلوريدا، والمتهم فيها طالب سعودي.

وقال ترامب في تغريدة عبر حسابه على موقع "تويتر": "اتصل بي العاهل السعودي الملك سلمان للتعبير عن خالص تعازيه وتعاطفه مع أسر وأصدقاء المحاربين، الذين قتلوا أو أصيبوا في الذي وقع في قاعدة بينساكولا، بولاية فلوريدا اليوم".

King Salman of Saudi Arabia just called to express his sincere condolences and give his sympathies to the families and friends of the warriors who were killed and wounded in the attack that took place in Pensacola, Florida.... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 6, 2019

وتابع "الملك سلمان، قال لي إنه غاضب بشدة من تلك الأعمال الوحشية، التي قام بها مطلق النار، وأن هذا الشخص لا يمثل بأي شكل من الأشكال الشعب السعودي ولا مشاعر الشعب السعودي الذي يكن كل الحب للشعب الأمريكي".

وكانت البحرية الأمريكية قد أعلنت قبل قليل أن مطلق النار داخل القاعدة الأمريكية، هو طالب سعودي الجنسية كان يدرس الطيران.

وقالت السلطات إن 4 أشخاص بينهم الرجل الذي أطلق النار قتلوا، وذلك في ثاني واقعة إطلاق نار مميتة في منشأة عسكرية أمريكية هذا الأسبوع.

#الملك_سلمان للرئيس الأمريكي ..

نكّن للشعب الأمريكي الاحترام والتقدير pic.twitter.com/twqBWT5DWv — وزارة الخارجية 🇸🇦 (@KSAMOFA) December 6, 2019

وقال ديفيد مورجان قائد شرطة المقاطعة في مؤتمر صحفي صباح اليوم الجمعة إن ضابطا من شرطة المقاطعة قتل المهاجم بالرصاص في غرفة دراسية بالقاعدة بعد ذلك بدقائق معدودة.

وقال مسؤولون في المؤتمر الصحفي إن ضابطين أصيبا في الواقعة، أحدهما في ذراعه والآخر في ركبته لكن الإصابات لا تهدد حياتهما.

جاء في بيان القاعدة الجوية على موقع "فيسبوك": "تم تأمين مخارج القاعدة بينساكولا القاعدة على خلفية تقارير عن إطلاق نار".