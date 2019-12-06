أول تعليق من عادل الجبير على تورط سعودي في إطلاق نار بقاعدة أمريكية

أصدر وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية، عادل الجبير، أول تعليق على تورط سعودي في إطلاق نار بقاعدة عسكرية أمريكية في ولاية فلوريدا.

وقال الجبير في تغريدة عبر حسابه على موقع "تويتر": "أتقدم بأحر مواساتي وتعازي القلبية للشعب الأمريكي".

وتابع قائلا "وأتقدم بأحر التعازي لعائلات المتضررين من المأساة التي وقعت في بينساكولا بولاية فلوريدا ".

وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قد قال إن الملك سلمان بن عبد العزيز اتصل به وقدم التعازي في ضحايا القاعدة العسكرية في ولاية فلوريدا، والمتهم فيها طالب سعودي.

وقال ترامب في تغريدة عبر حسابه على موقع "تويتر": "اتصل بي العاهل السعودي الملك سلمان للتعبير عن خالص تعازيه وتعاطفه مع أسر وأصدقاء المحاربين، الذين قتلوا أو أصيبوا في الذي وقع في قاعدة بينساكولا، بولاية فلوريدا اليوم".

وتابع "الملك سلمان، قال لي إنه غاضب بشدة من تلك الأعمال الوحشية، التي قام بها مطلق النار، وأن هذا الشخص لا يمثل بأي شكل من الأشكال الشعب السعودي ولا مشاعر الشعب السعودي الذي يكن كل الحب للشعب الأمريكي".

وكانت البحرية الأمريكية قد أعلنت قبل قليل أن مطلق النار داخل القاعدة الأمريكية، هو طالب سعودي الجنسية كان يدرس الطيران.

وقالت السلطات إن أربعة أشخاص بينهم الرجل الذي أطلق النار قتلوا، وذلك في ثاني واقعة إطلاق نار مميتة في منشأة عسكرية أمريكية هذا الأسبوع.

My deepest sympathies and heartfelt condolences go out to the American people, and to the families of those impacted by the tragedy that unfolded at Pensacola, Florida. — Adel Aljubeir عادل الجبير (@AdelAljubeir) December 6, 2019

​وقال ديفيد مورجان قائد شرطة المقاطعة في مؤتمر صحفي صباح اليوم الجمعة إن ضابطا من شرطة المقاطعة قتل المهاجم بالرصاص في غرفة دراسية بالقاعدة بعد ذلك بدقائق معدودة.

وقال مسؤولون في المؤتمر الصحفي إن ضابطين أصيبا في الواقعة، أحدهما في ذراعه والآخر في ركبته لكن الإصابات لا تهدد حياتهما.

جاء في بيان القاعدة الجوية على موقع "فيسبوك": "تم تأمين مخارج القاعدة بينساكولا القاعدة على خلفية تقارير عن إطلاق نار".