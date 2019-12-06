الداخلية العراقية: حصيلة ضحايا إطلاق النار في بغداد بلغت ٤ قتلى و٨٠ جريحا

أعلن الناطق باسم الداخلية العراقية خالد المحنا، مساء اليوم الجمعة، أن حصيلة ضحايا إطلاق النار من قبل مسلحين مجهولين على المتظاهرين وسط بغداد بلغت ٤ قتلى و٨٠ جريحا.

موسكو - سبوتنيك. وقال المحنا في بيان "لاحقاً لخبر الحادث الذي وقع في محيط منطقة السنك ببغداد مساء اليوم الجمعة، حيث أن الحصيلة بلغت ٤ شهداء و٨٠ جريحا بحسب وزارة الصحة"، لافتا إلى أنه "سيتم نشر أي مستجدات فور ورودها".

وأكد لمحنا أنه "تم فتح تحقيق بمقتل وإصابة متظاهرين بإطلاق نار من قبل مسلحين مجهولين وسط بغداد".

وأضاف أن "القوات الأمنية شرعت بتطويق المكان بحثا عن العناصر التي أقدمت على هذا العمل، وكثفت من تواجدها في المناطق القريبة من مكان الحادث".

يأتي هذا فيما قال ناشطون إن مسلحين يسيطرون على جسري الأحرار والسنك، ويتواجدون عند ساحتي الوثبة والخلاني ببغداد. وحذرت مفوضية حقوق الإنسان من انفلات الوضع الأمني داعية القوات الأمنية للتدخل وإعادة الأمن لساحات التظاهر.

ويشهد العراق منذ مطلع أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، احتجاجات واسعة للمطالبة بتحسين الأوضاع المعيشية ومحاربة الفساد، وإجراء انتخابات مبكرة، وقتل ما لا يقل عن 350 شخصا منذ بدء أكبر موجة احتجاجات تشهدها البلاد منذ سقوط صدام حسين عام 2003.