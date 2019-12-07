صورة حمد بن جاسم مع أمير قطر السابق في مباراة السعودية تشعل مواقع التواصل

ويظهر في الصورة شخص يقف إلى جانب الأمير الوالد يستند على الشيخ حمد بن خليفة، وبجوارهم رئيس وزراء قطر الأسبق الشيخ حمد بن جاسم.
كنت أتمناها "هدفين" للأخضر على وزن "الحمدين"... وهدف لكل حمد ...— عضوان الأحمري (@Adhwan) December 5, 2019
ألف مبروك للصقور الخضر#السعوديه_قطر_خليجي24 #قطر_السعوديه pic.twitter.com/M8OdI6GmBk
قطر قلدتنا في كل شي بس سبقتنا في هذا الشخص الوظيفة عكاز 😂 ... pic.twitter.com/Mb61xQhDz6— حمد المزروعي (@uae_3G) December 5, 2019
المباراة انتهت بفوز المنتخب السعودي على نظيره القطري بهدف مقابل لا شيء، الأمر الذي صعد بـ"الأخضر" للمباراة النهائية لبطولة كأس الخليج 24، التي تستضيفها الدوحة، ليلاقي المنتخب البحريني.
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