صورة حمد بن جاسم مع أمير قطر السابق في مباراة السعودية تشعل مواقع التواصل

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، صورة تجمع الشيخ حمد بن خليفة، والد أمير قطر الحالي والملقب بـ"الأمير الوالد"، رفقة رئيس وزراء قطر الأسبق الشيخ حمد بن جاسم في مدرجات مباراة السعودية وقطر.

ويظهر في الصورة شخص يقف إلى جانب الأمير الوالد يستند على الشيخ حمد بن خليفة، وبجوارهم رئيس وزراء قطر الأسبق الشيخ حمد بن جاسم.

كنت أتمناها "هدفين" للأخضر على وزن "الحمدين"... وهدف لكل حمد ...



ألف مبروك للصقور الخضر#السعوديه_قطر_خليجي24 #قطر_السعوديه pic.twitter.com/M8OdI6GmBk — عضوان الأحمري (@Adhwan) December 5, 2019

قطر قلدتنا في كل شي بس سبقتنا في هذا الشخص الوظيفة عكاز 😂 ... pic.twitter.com/Mb61xQhDz6 — حمد المزروعي (@uae_3G) December 5, 2019

​المباراة انتهت بفوز المنتخب السعودي على نظيره القطري بهدف مقابل لا شيء، الأمر الذي صعد بـ"الأخضر" للمباراة النهائية لبطولة كأس الخليج 24، التي تستضيفها الدوحة، ليلاقي المنتخب البحريني.