إذا لم يطرح ملف "غور الأردن" في اجتماع نتنياهو بومبيو… ما الملفات المطروحة؟

قال مسؤول أمريكي بارز إن ملف ضم غور الأردن إلى إسرائيل لم يطرح في لقاء رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بوزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو.

ونقلت هيئة البث الإسرائيلية "مكان"، صباح اليوم، السبت، عن ديفيد شنكر، مساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق الأوسط، أن مسألة ضم غور الأردن إلى إسرائيل لم تطرح بين نتنياهو وبومبيو خلال الاجتماع الذي عقد بينهما أول أمس الخميس في العاصمة البرتغالية، لشبونة.

قلت هذا الصباح قبيل مغادرته البلاد متوجها إلى لشبونة:



"أسافر الآن إلى لشبونة حيث سألتقي مع رئيس الوزراء البرتغالي ولكن الغرض الرئيسي هو عقد لقاء مع وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو. pic.twitter.com/nQKFXTkBR1 — بنيامين نتنياهو (@Israelipm_ar) December 4, 2019

وذكرت القناة الإسرائيلية أن ديفيد شنكر يؤكد أن سياسة الولايات المتحدة ثابتة، وترى أن مستقبل المناطق (غور الأردن) يقرر خلال مفاوضات بين الطرفين، الأردني والإسرائيلي.

وكان رئيس حكومة تسيير الأعمال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، قد قال قبل مغادرته إلى البرتغال، إن محادثاته مع وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، ستنصب حول الملف الإيراني وتعزيز الحلف الدفاعي مع الولايات المتحدة واعتراف أمريكي مستقبلي بتطبيق السيادة الإسرائيلية على غور الأردن.

هذه هي قضايا مهمة للغاية ونهتم بها باستمرار. وهناك قضايا أخرى لن أفصح عن تفاصيلها هنا.



الرئيس ترامب يمارس ضغوطا هائلة على إيران بواسطة العقوبات. هذا واضح. — بنيامين نتنياهو (@Israelipm_ar) December 4, 2019

ونشر نتنياهو عدة تغريدات على حسابه الرسمي على "تويتر"، الأربعاء الماضي، عشية سفره إلى البرتغال للقاء بومبيو، قال فيها أنه هاتف، الأحد الماضي، مع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، وتمحورت المكالمة حول إيران إلى حد كبير، وكذلك تشكيل حلف دفاعي مع الولايات المتحدة، فضلا عن اعتراف أمريكي مستقبلي بفرض السيادة الإسرائيلية على غور الأردن.

وأكد نتنياهو في تغريداته أن هذه القضايا الثلاث مهمة لبلاده، فضلا عن توضيحه بأن هناك قضايا أخرى لن يفصح عنها.