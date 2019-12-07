صرح قائد عمليات بغداد، الفريق الركن قيس المحمداوي، اليوم السبت، بأنه "لا توجد قطاعات أمنية لحماية المتظاهرين في محيط مناطق التظاهر".

ونقلت قناة العربية عن المحمداوي قوله بأن "عودة القطاعات الأمنية للخلف أفضل من الاحتكاك مع المتظاهرين"، نافيا انسحاب القطاعات الأمنية أمس من محيط التظاهرات.

قائد عمليات بغداد: لا توجد قطاعات أمنية لحماية المتظاهرين في محيط مناطق التظاهر #العربية_عاجل https://t.co/a1vIGVFnOW — العربية عاجل (@AlArabiya_Brk) December 7, 2019

وأكد المحمداوي على أنه لا يعرف من يقود جموع المتظاهرين ولا كيفية التفاوض معهم، مشيرا إلى أن هناك متظاهرين يصرون على استهداف القطاعات الأمنية عند حاجز البنك المركزي

واختتم قائد عمليات بغداد، بالتشديد على أنهم "مستعدون للتفاوض مع المتظاهرين للوصول إلى آلية تؤدي لحمايتهم".

قائد عمليات بغداد: القطاعات الأمنية لم تنسحب أمس من محيط التظاهرات #العربية_عاجل https://t.co/a1vIGVFnOW — العربية عاجل (@AlArabiya_Brk) December 7, 2019

في سياق متصل، أعلن الناطق باسم الداخلية العراقية خالد المحنا، مساء اليوم الجمعة، أن حصيلة ضحايا إطلاق النار من قبل مسلحين مجهولين على المتظاهرين وسط بغداد بلغت ٤ قتلى و٨٠ جريحا.

وقال المحنا في بيان "لاحقاً لخبر الحادث الذي وقع في محيط منطقة السنك ببغداد مساء اليوم الجمعة، حيث أن الحصيلة بلغت ٤ شهداء و٨٠ جريحا بحسب وزارة الصحة"، لافتا إلى أنه "سيتم نشر أي مستجدات فور ورودها".

يأتي هذا فيما قال ناشطون إن مسلحين يسيطرون على جسري الأحرار والسنك، ويتواجدون عند ساحتي الوثبة والخلاني ببغداد، وحذرت مفوضية حقوق الإنسان من انفلات الوضع الأمني داعية القوات الأمنية للتدخل وإعادة الأمن لساحات التظاهر.