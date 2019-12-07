اغتيالات وتفجيرات... اتهامات خطيرة من وزير الخارجية السعودي لإيران

يرى وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية، عادل الجبير، أن إيران هي الدولة الراعية الأولى للإرهاب في العالم، مؤكدا أن "هذا ما كنا نقوله منذ سنوات طويلة وعديدة".

وقال الجبير على قناة "العربية"، على هامش قمة منتدى المتوسط في العاصمة الإيطالية روما: "إيران دولة تغتال الدبلوماسيين وتقتحم السفارات وتزرع خلايا إرهابية وتقوم بأعمال تخريبية في دول مختلفة. وتسلم صواريخ باليسيتية للمنظمات الإرهابية ليقوموا بإطلاقها على المدن والقرى. إيران تدعم الإرهاب وتسهل عمل المنظمات الإرهابية".

وتابع عادل الجبير "إيران تهدد المنطقة برمتها ولم يعد من الممكن تحمل عدوانيتها. نحن ندعم حملة الضغط الأقسى على إيران"، مشددا على أنه لابد من حرمان إيران من الأدوات التي تهدد بها المنطقة والعالم.

وأضاف الجبير أن "إيران تؤمن بمبدأ تصدير الثورة ولا تحترم سيادة الدول. لابد أن نتحلى بالصرامة مع إيران ولا أحد يسعى إلى الحرب".

وكان الملف الإيراني حاضرا بقوة في قمة منتدى المتوسط في روما، رغم استبعاد إيران ووزير خارجيتها، محمد جواد ظريف، من المشاركة لأول مرة.