بعد أزمة "غير مسبوقة"... إجراء إيراني "لن تنساه قطر"

كشف وزير الخارجية القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، أمس الجمعه، مافعلته إيران مع بلاده، منذ بدء أزمة المقاطعة الخليجية، في يونيو/ حزيران 2017.

وأضاف آل ثاني: "إيران فتحت أجواءها أمام قطر عندما فرض الحصار علينا، فنحن لن ننسى ذلك".

وقال، محمد بن عبد الرحمن، خلال مشاركته في أعمال منتدى "الحوار المتوسطي" في روما، أمس الجمعة، ردا على سؤال حول الموضوع: "إيران جارتنا وقطر ملتزمة بعلاقة حسن الجوار معها"، وذلك حسب صحيفة "الراية" القطرية.

وشهدت العلاقات بين قطر وإيران، تقاربا ملموسا منذ اندلاع الأزمة الخليجية، يوم 5 يونيو/ حزيران 2017، حينما أعلنت السعودية والإمارات والبحرين ومصر قطع علاقاتها مع قطر ومقاطعتها ووقف الحركة الجوية والبرية والبحرية معها، وأعربت طهران مرارا عن دعمها لموقف الدوحة في هذا الخلاف، بالتزامن مع تعزيز الاتصالات السياسية والاقتصادية بين الطرفين.

وسبق أن أكد الرئيس الإيراني، حسن روحاني، لأمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أن "إيران حكومة وشعبا تقف إلى جانب قطر"، فيما شدد على أنه لا حل عسكريا لقضايا المنطقة ومشكلاتها.