مرتين في ساعة واحدة… تحليق جسم مشبوه في سماء غزة وتحرك عاجل للمقاتلات الإسرائيلية

حلق جسم مشبوه في سماء الجزء الشمالي من قطاع غزة، لتندفع المقاتلات الإسرائيلية في حالة تحرك عاجل.

وذكرت القناة العبرية الـ"13"، ظهر اليوم، السبت، أن جسما مشبوها حلق في سماء غزة، لتخرج الطائرات الإسرائيلية في تعقبه، وذلك للمرة الثانية خلال ساعات قليلة من صباح اليوم.

מטוסי קרב של צה"ל הוקפצו בפעם השנייה היום לגבול רצועת עזה בעקבות זיהוי תנועה חריגה בים. אין הנחיות מיוחדות לתושבים @bokeralmog pic.twitter.com/g06dmKE7P9 — חדשות 13 (@newsisrael13) December 7, 2019

ونشرت القناة العبرية شريطا فيديو يوضح تعقب طائرة إسرائيلية لجسم مشبوه، في سماء قطاع غزة.

ولفتت القناة العبرية في خبرها المقتضب إلى أن الطائرات الإسرائيلية عادت إلى قواعدها سالمة، دون تأثر في حركة المستوطنين الإسرائيليين في مستوطنات غلاف غزة.