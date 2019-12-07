مصر... 380 مليون جنيه لحماية الشواطئ

أعلنت وزارة الموارد المائية والري المصرية نتائج جهودها في مجال حماية الشواطئ من التغيرات المناخية، وخططها في هذا الصدد.

ونقلت بوابة الأهرام الإلكترونية عن الوزارة أنها أعددت تقريرا مفصلا بشأن جهود حماية الشواطئ، خلال النصف الأول من العام المالي الحالي 2019/ 2020، لحماية الشواطئ المصرية من النحر والتآكل، على امتداد أكثر من 3500 كم.

يأتي ذلك في ضوء التحديات الحالية والمستقبلية الناجمة عن التغيرات المناخية، وما تعانيه الشواطئ من الصراع المستمر ضد الهجمات العنيفة للأمواج والتيارات البحرية، وتداخل مياه البحر مع دلتا النيل.

وصرح المهندس عاشور راغب عبدالكريم، رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ، بأن الهيئة نفذت أعمال حماية للشواطئ خلال العام المالي الحالي 2019 /2020 بمبلغ 380 مليون جنيه، ويتم حاليا تنفيذ حزمة من المشروعات في نطاق المحافظات الساحلية المختلفة على البحر المتوسط.

وأضاف رئيس الهيئة، أنه تم تنفيذ مشروعات بمبلغ 217 مليون جنيه في نطاق محافظة الإسكندرية، خلال الفترة المذكورة، تضمنت مشروعات حماية ساحل الإسكندرية "مرحلة أولى"، كما تم تنفيذ مشروعات في المجال ذاته، في محافظات كفر الشيخ وبورسعيد ودمياط ومطروح.