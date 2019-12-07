بومبيو: سنستخدم سلطاتنا القانونية لمعاقبة "الفاسدين" في العراق

ونشر بومبيو تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على "تويتر"، صباح اليوم، السبت، شدد من خلالها على استخدام سلطات الولايات المتحدة الأمريكية لمحاسبة "الفاسدين" الذين يسرقون ثروة العراق.

وقال بومبيو في تغريدته:

إننا نتخذ اليوم إجراءات للوفاء بالتعهد باستخدام سلطاتنا القانونية لمعاقبة العراقيين الفاسدين الذين يسرقون الثروة العامة للبلاد، ويستهدفون المحتجين المسالمين.

وتابع وزير الخارجية الأمريكي أنه "يجب على القادة السياسيين والمسؤولين الحكوميين وضع العراق أولا".

يتبع...