الحريري يوجه رسائل لبريطانيا وألمانيا وإسبانيا تتعلق بتأمين مستلزمات الاستيراد

وجه رئيس رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان سعد الحريري اليوم السبت عددا من الرسائل إلى قادة ومسؤولين في ألمانيا وبريطانيا وإسبانيا تتعلق بحل الأزمة الاقتصادية وأهمها تأمين مستلزمات الاستيراد الأساسية.

وذكر موقع "مستقبل ويب"، أن: "رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان سعد الحريري وجه اليوم مزيدا من الرسائل إلى رؤساء وزراء ومسؤولي عدد من الدول الصديقة".

