تظاهرة حاشدة قرب مقر الصدر عقب الاستهداف بطائرة مسيرة... صور

توجه أتباع زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، اليوم السبت، إلى منطقة الحنانة وسط النجف، عقب الاستهداف بطائرة مُسيرة

ودعا مكتب رجل الدين العراقي زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، لتظاهرة حاشدة في مدينة النجف، وسط العراق، ردا على استهداف مقر في المدينة بطائرة مُسيرة.

وكان التيار الصدري في العراق قد أعلن، في وقت سابق من اليوم السبت، تعرض مقر زعيمه مقتدى الصدر في النجف لقصف بطائرة مسيرة في محافظة النجف.

#الحنانة الان بعد خبر استهدافها بطائرات مسيرة . pic.twitter.com/YqlCMRwWca — Iraqi Reporter 🇮🇶 (@ReporterIraqi) December 7, 2019

وقال صالح محمد العراقي، المقرب من الصدر، في بيان: "بعد أن وجدنا المصلحة بنشر الخبر أقول: تعرضت الحنانة فجر اليوم إلى قصف من طائرة مسيرة، وذلك ردا على الأوامر التي صدرت من الصدر للقبعات الزرق بحماية الثوار ليلة البارحة في بغداد والنجف سابقا".

وكانت مصادر عراقية، قالت أمس إن "سرايا السلام" التابعة للتيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر توجهت إلى ساحة التحرير وسط بغداد، بهدف حماية المتظاهرين.

وأضافت المصادر، نقلا عن مكتب الصدر، أن "اثنين من أصحاب القبعات الزرق التابعين لمقتدى الصدر قتلا في الهجمات التي طالت المحتجين في ساحة التحرير مساء أمس الجمعة".