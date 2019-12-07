قرار من "الاتصالات" المصرية لحماية حقوق المستخدمين

أصدرت وزارة الاتصالات المصرية، اليوم السبت، قرارا من شأنه تعزيز حماية حقوق المستخدمين.

ونقلت بوابة الجمهورية أن عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصري، قرر إعادة تشكيل لجنة حماية حقوق المستخدمين بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، برئاسة المهندس مصطفى محمد عبد الواحد القائم بأعمال الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.

ونص القرار على أن تكون مدة عمل اللجنة سنتين، تقوم خلالها بتقديم المشورة في شأن حماية مصالح مستخدمى خدمات الاتصالات، وتضع لائحتها التنفيذية واسلوب عملها في سبيل تحقيق اهدافها، وترفع توصياتها إلى مجلس إدارة الجهاز القومي للاتصالات للنظر فيها واعتمادها.

وكانت الشركة المصرية للأقمار الصناعة "نايل سات" قد وقعت، الثلاثاء الماضي، عقدا مع شركة "تاليس ألينا سبيس" الفرنسية، لتصنيع وإطلاق قمر صناعي مصري جديد إلى الفضاء بحلول يناير/ كانون الثاني 2022، ليحل محل القمر الصناعي المصري "نايل سات 201" الذي ينتهي عمره الافتراضي عام 2028.

ونقلت وكالة أنباء "الشرق الأوسط" الرسمية عن رئيس شركة "نايل سات"، أحمد أنيس، قوله، خلال حفل التوقيع، إن "القمر الصناعي الجديد سينطلق إلى الفضاء في يناير عام 2022، ليحل محل نايل سات201 الذي ينتهي عمره الافتراضي عام 2028".

يذكر أنه في نهاية نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، أعلنت مصر عن إطلاق القمر الصناعي المصري "طيبة 1" المخصص للاتصالات من قاعدة الإطلاق بمدينة كورو بإقليم غويانا الفرنسية بأمريكا الجنوبية.

وتتولى الحكومة المصرية عملية الإدارة والتحكم للقمر "طيبة 1" بعد إطلاقه، لتقديم خدمة الاتصالات للمؤسسات الحكومية، وستقوم الشركة الوطنية المصرية بتقديم خدمة الاتصالات الفضائية للأغراض التجارية.