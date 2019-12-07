عقب 5 شهور... عودة طائرة اختفت في ظروف غامضة خلال عهد البشير

عادت طائرة إيرباص تابعة للخطوط الجوية السودانية، من رحلة صيانة في أوكرانيا بعد انتشار أخبار عن اختفائها في ظروف غامضة في عهد نظام البشير.

ووفقا لما نشرته صحيفة "التيار" السودانية، حطت الطائرة بمطار الخرطوم الدولي أمس الجمعة، عقب اكتمال صيانتها في فترة قاربت الخمسة أشهر.

وكشف مدير شركة الخطوط الجوية ياسر تميو عن معلومات حول استهداف الرئيس السابق عمر البشير لشركة الخطوط السودانية والسعي لمحوها من الوجود وتأسيس شركة جديدة، موضحا أن تأخر عودة الطائرة كان سببه سوء الأحوال الاقتصادية.

وتعد فترة حكم البشير الأطول في تاريخ السودان الحديث، وبعد احتجاجات واسعة في الشارع السوداني أعلن الجيش السوداني تولي المجلس العسكري برئاسة وزير الدفاع أحمد عوض بن عوف مقاليد السلطة في 11 أبريل/ نيسان 2019، ليطيح بذلك البشير عن رأس السلطة.

ومنذ 21 أغسطس/ آب الماضي، يشهد السودان، فترة انتقالية تستمر 39 شهرا تنتهي بإجراء انتخابات، ويتقاسم السلطة خلالها كل من المجلس العسكري، وقوى "إعلان الحرية والتغيير"، قائدة الحراك الشعبي.

وتمنع وثيقة دستورية، تم توقيعها في 17 أغسطس/ آب الماضي، مشاركة حزب الرئيس المعزول "المؤتمر الوطني"، في الحياة السياسية السودانية، طيلة الفترة الانتقالية البالغة 39 شهرا.