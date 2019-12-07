قيادي بارز بـ"أنصار الله": على عادل الجبير وأسياده أن يستفيقوا

قال قيادي بارز في جماعة "أنصار الله" اليمنية إن "على وزير الدولة للشؤون الخارجية السعودية عادل الجبير وأسياده أن يستفيقوا".

وكان عضو الوفد المفاوض للجماعة، سليم المغلس، يرد على تصريحات الجبير التي قال فيها إن "كل اليمنيين بمن فيهم الحوثيون لهم دور في مستقبل اليمن".

ورد المغلس قائلا إن "مستقبل اليمن لا يتحدد من واشنطن والرياض وأبو ظبي، بل يحدده أبناء الشعب اليمني.

#المسيرة_عاجل | عضو الوفد الوطني سليم المغلس: مستقبل اليمن لايمكن لواشنطن ولا الرياض أو أبوظبي أن تحدده ووحده الشعب اليمني من يملك ذلك الحق — المسيرة - عاجل (@MasirahTV) December 7, 2019

وتابع المغلس أنه على السعودية وأمريكا أن يتركوا حلمهم الذي تجاوزه الواقع وأصبح من المستحيل جدا العودة باليمن لما كانت عليه من التبعية، أو أنه سيكون لهم أي دور في مستقبل اليمن فعليهم أن يستوعبوا المستجدات والواقع فـاليمن اليوم ليس كيمن الأمس".

وفي سياق متصل، قال وزير الدولة للشؤون الخارجية السعودية، عادل الجبير، إن "هناك إمكانية للتوصل إلى تهدئة تتبعها تسوية في اليمن".

قال الجبير في تصريحات نقلتها "العربية" إن "كل اليمنيين بمن فيهم الحوثيون لهم دور في مستقبل اليمن. الحل الوحيد في اليمن سياسي والحوثيون هم من بدأوا الحرب وليس نحن".

#المسيرة_عاجل | المغلس: على عادل الجبير وأسياده أن يستفيقوا من غفلتهم ويتركوا حلمهم الذي تجاوزه الواقع والعودة باليمن لما كانت عليه من التبعية أصبح مستحيلا — المسيرة - عاجل (@MasirahTV) December 7, 2019

حذر الجبير من أن تدخل إيران في اليمن "مدمر"، مشددا على الأهمية الخاصىة لليمن بالنسبة للمملكة العربية السعودية، مضيفا أن إيران تؤمن بمبدأ تصدير الثورة ولا تحترم سيادة الدول، مؤكدا ضرورة "التحلى بالصرامة معها"، لافتا إلى أن إيران تهدد المنطقة برمتها ولم يعد من الممكن تحمل عدوانيتها، مطالبا بحرمانها من الأدوات التي تهدد بها المنطقة والعالم.

وعن احتمال اندلاع مواجهة عسكرية مع إيران، قال الجبير: "لا أحد يسعى إلى الحرب".

وكانت تقارير إعلامية لوكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية نقلت عن مصادر ومسؤولين، قولهم إن السعودية والحوثيين في اليمن، يجرون حاليا محادثات غير مباشرة من وراء الكواليس، لإنهاء الحرب المدمرة التي استمرت 5 سنوات في اليمن.

وقالت الوكالة الأمريكية إن المفاوضات السرية تجري في سلطنة عمان، خاصة وأنها دولة خليجية على الحدود مع كل من اليمن والسعودية، وتلعب عمان دور "وسيط".