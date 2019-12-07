أول تعليق للحوثي على ضبط قارب يحمل أجزاء صواريخ كان في طريقه لليمن

نفى القيادي في جماعة أنصار الله "الحوثيين"، محمد علي الحوثي، اليوم السبت، ما سبق وأعلنته الولايات المتحدة عن ضبط أجزاء صواريخ على متن قارب كان في طريقه إلى الجماعة.

وأوضح الحوثي خلال حفل افتتاح المجمع الطبي للجرحى في العاصمة صنعاء، أن "العدوان لا يسمح بإدخال سفن النفط أو الدواء فكيف بسفينة تحمل الصواريخ".

#المسيرة_عاجل | عضو المجلس السياسي الأعلى محمد علي الحوثي خلال حفل افتتاح المجمع الطبي للجرحى: لا صحة للادعاءات الأمريكية في ضبط سفينة إيرانية قادمة إلينا وهي تحمل أجزاء من الصواريخ — المسيرة - عاجل (@MasirahTV) December 7, 2019

ونقلت قناة "المسيرة" الناطقة باسم "أنصار الله"، مساء اليوم، تصريحات الحوثي، التي ندد من خلالها بما أقدمت عليه الولايات المتحدة الأمريكية من وضع أسماء عراقية على لائحتها ووصفهم بـ"الإرهابيين"، معتبرا أن "الإرهاب الحقيقي هو إرهاب أمريكا الذي يقتل ويحاصر شعبنا كما قتل أبناء الشعب العراقي وحاصرهم".

#المسيرة_عاجل | محمد علي الحوثي: ندين ما أقدمت عليه الخزانة الأمريكية من وضع أسماء عراقية لأبطال مقاومين على لائحتها ووصفها بـ"الإرهاب" — المسيرة - عاجل (@MasirahTV) December 7, 2019

وجاءت تنديد محمد علي الحوثي تعليقا ما صرح به مبعوث الولايات المتحدة الخاص لشؤون إيران، برايان هوك، الخميس الماضي، من أن سفينة تابعة للبحرية الأمريكية ضبطت أجزاء من صواريخ متطورة يعتقد أنها مرتبطة بإيران على متن قارب أوقفته في بحر العرب، في 25 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

#المسيرة_عاجل | الحوثي: "الإرهاب" الحقيقي هو إرهاب أمريكا الذي يقتل ويحاصر شعبنا كما قتل أبناء الشعب العراقي وحاصرهم — المسيرة - عاجل (@MasirahTV) December 7, 2019

وأضاف أن "تلك الأجزاء على الأرجح هي دليل إضافي على جهود إيران لتأجيج الصراع في المنطقة"، لافتا إلى أن القارب قيل إنه متجه لليمن لإيصال أسلحة.

وتابع هوك أن "مكونات الأسلحة تلك تشكل أكثر أسلحة تعقيداً تضبطها البحرية الأميركية حتى الآن خلال الصراع في اليمن".