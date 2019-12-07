برلماني عراقي: طلبنا عقد جلسة طارئة بعد إطلاق النار على المتظاهرين

أعلن رئيس لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان العراقي، أرشد الصالحي، أنه طالب بعقد جلسة طارئة للبرلمان العراقي يوم غد أو بعد غد، لمناقشة أحداث إطلاق النار على المتظاهرين في العاصمة بغداد، ليل أمس الجمعة، والتي أسفرت عن مقتل 12 شخصا على الأقل.

بغداد- سبوتنيك وقال الصالحي، في تصريح لوكالة "سبوتنيك" اليوم السبت، إن "مجزرة أمس في بغداد ستضع العراق تحت طائلة المسائلة القانونية الدولية، والمجتمع الدولي لن يقف مكتوف الأيدي تجاه هذه الحادثة الخطيرة".

وأضاف الصالحي "طلبنا عقد جلسة طارئة للبرلمان يوم غد أو بعد لمناقشة هذه المجزرة"، موضحا "اتصلنا بالقادة الأمنيين، وأكدوا أن الحادث سيتم التحقيق فيه لمعرفة الجناة".

يذكر أن مجهولين أطلقوا النيران على المتظاهرين في بغداد ليل أمس الجمعة، ما أسفر عن مقتل 12 قتيلا على الأقل، وإصابة العشرات آخرين، حسب ما قال لـ"سبوتنيك" مصدر من المفوضية العراقية لحقوق الإنسان.

وأعلنت وزارة الداخلية العراقية فتح تحقيق في الحادث، وقالت إنه أسفر عن مقتل 4 متظاهرين وإصابة 80.

ودعت السفارة الأمريكية في بغداد الحكومة العراقية إلى حماية المتظاهرين السلميين، وطالبت باتخاذ خطوات إضافية لحماية المتظاهرين.