واشنطن حريصة على رفع اسم السودان من بين رعاة الإرهاب وحل أزمة سد النهضة

أكدت واشنطن حرصها على رفع اسم السودان من قائمة رعاة الإرهاب بشكل سريع، فضلًا عن حل أزمة سد النهضة الإثيوبي بشكل توافقي بين دول إثيوبيا ومصر والسودان.

الخرطوم - سبوتنيك. وجاء في بيان صادر عن وزارة الخارجية السودانية أن رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، التقى، اليوم السبت، مستشار الأمن القومي الأمريكي، روبرت أوبراين، في واشنطن.

وقال البيان: "رحَّب أوبريان برئيس الوزراء السوداني، مفيدا بأنه يتابع بفخر الأوضاع في السودان".

وأكد البيان، أن أوبراين نقل دعم رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب للحكومة الانتقالية حتى يتحقق التحول الديمقراطي المستدام في السودان.

وناقش حمدوك وأوبراين مسألة رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، وبحسب البيان، "أكد أوبراين بأن الولايات المتحدة حريصةٌ على معالجة هذا الملف في أسرع الآجال".

وتسعى الحكومة السودانية لشطب اسم السودان من قائمة الإرهاب، وإبعاد شبح عقوبات دولية يخضع لها السودان منذ عام 2006، بسبب الحرب في دارفور غرب البلاد.

وعن ملف سد النهضة، أكد أوبراين، "حِرص الرئيس ترامب على إيجاد صيغة توافق تخدم مصالح البلدان الثلاثة".

وكانت أثيوبيا بدأت في 2011 في إنشاء سد النهضة على النيل الأزرق بهدف توليد الكهرباء.

واستقبلت واشنطن الشهر الماضي، وفودًا من الدول الثلاثة "السودان، ومصر، وأثيوبيا"، لمناقشة الأزمة في واشنطن.