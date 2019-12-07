الدفاع الجوي العراقي ينفي تصريحا خاصا بطائرة قصفت منزل مقتدى الصدر

نفت وزارة الدفاع العراقية، اليوم السبت، 7 كانون الأول/ ديسمبر، التصريحات التي نسبت إليها حول معلومات الطائرة التي قصفت منزل زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، في محافظة النجف، وسط البلاد.

وبينت الدفاع العراقية، في بيان تلقته مراسلة "سبوتنيك" في العراق، اليوم، أن قيادة الدفاع الجوي، تنفي الأخبار التي تم تداولها في المواقع الإخبارية عن تصريحها بمعلومات خاصة بالطائرة المسيرة التي استهدفت الحنانة، مؤكدة أنها لم تصرح بهكذا تصريح، ولم تخول أحدا للتصريح عنها.

ونوهت الدفاع، إلى أن أية معلومات تتعلق بقيادة الدفاع الجوي، يتم نشرها من خلال موقع الوزارة الرسمي، ومن مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بالوزارة على (الفيس بوك، وتويتر، والانستغرام).

ولوحت وزارة الدفاع، بإنها ستتخذ الإجراءات القانونية بحق المواقع الإخبارية، والقنوات الفضائية التي تنقل هذه الأخبار غير الصحيحة دون التأكد منها، وسيكون القضاء العراقي الفيصل.

وأصدرت "سرايا السلام" التابعة لزعيم التيار الصدري في العراق، اليوم السبت، بيانا بشأن قصف منزل زعيم التيار مقتدى الصدر من قبل طائرة مسيرة مجهولة، في الحنانة بمحافظة النجف.

وقالت السرايا، في البيان، الذي نقلته وكالة "بغداد اليوم"، إن "القصف الذي حصل فجر اليوم لمنزل قائدنا مقتدى الصدر بطائرة مسيرة له سابقة خطيرة جدا لا تنذر بخطر، بل هي الخطر بعينه، وإن ذلك يأتي بعد أن شاهد الجميع وعرف حرص آل الصدر على وطنهم العراق وحبهم لكل العراقيين بكل اديانهم وطوائفهم وقومياتهم وما كانت دماؤهم الطاهرة التي أريقت إلا شاهدا ودليلا على إفتداء العراق وأهله بأنفسهم.

وأضاف البيان "بعد أن تبين للجميع التصاق هذا البيت بالعراق والتوجيهات الحكيمة لراعي الإصلاح الزعيم العراقي مقتدى الصدر وما جرى من أحداث آخرها ما حصل يوم أمس من إفتداء شبابنا المتظاهر بأنفس وصدور عارية مجردة من السلاح سقط على أثرها عدد من الشهداء والمصابين ثم التفافنا حول جيشنا العراقي ودعمه في صد المتعرضين للمتظاهرين فإن كل ذلك أغاض الفاسدين وسراق العراق وأعدائه فقد كان الصدر عنوانا يؤرقهم ولا يسمح لهم بتحقيق خططهم الرامية الى بيع العراق وتقديمه على طبق من ذهب لكل من هب ودب".

وأردف: إننا في الوقت الذي ندعو فيه إلى ضبط النفس نعلن أن التحقيقات جارية وسيكون لنا ردا لا يتوقعه أحد في حال ثبوت تورط أيا كان وأية جهة مهما كانت وأننا لن نسكت على ذلك إطلاقا فلا وطن بلا آل الصدر الكرام.

وأعلن صالح محمد العراقي، المقرب من الصدر، في وقت سابق، اليوم السبت، عن تعرض مقر زعيمه مقتدى الصدر في النجف لقصف بطائرة مسيرة في محافظة النجف.

ودعا مكتب الصدر، لتظاهرة حاشدة في مدينة النجف، جنوبي العراق، ردا على استهداف مقره.