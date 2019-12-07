"سيعض أصابع الندم"... وزير سعودي يتحدث عن الاكتتاب في أرامكو

أكد وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، أن نجاح اكتتاب "أرامكو" يؤكد على قيمة وقوة اقتصاد الدولة السعودية، ويعزز منهجها الاقتصادي.

وقال إنه الآن تأكد للجميع قيمة الدولة ورأي من اكتتب في اقتصاد الدولة ومنهجها للمستقبل الاقتصادي، بحسب فضائية "العربية" السعودية.

وتابع مبتسما أن "كل من لم يكتتب في "أرامكو" سيعض أصابع الندم على سوء التقدير وسماعة للمصادر السيئة التي أرادت أن تحبط همتنا وقيمة هذه الدولة ومكانة اقتصادها ومكانة الشركة".

وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان للعربية: #اكتتاب_أرامكو يؤكد قيمة الدولة ويعزز المنهج الاقتصادي للسعوديةhttps://t.co/eYdt9zNyus pic.twitter.com/KBOZBegbHd — الأسواق العربية (@AlArabiya_Bn) December 7, 2019

ووصف وزير الطاقة السعودي، الطرح العام الأولى الناجح، بأنه كان "يوم الفخر في حياته المهنية"، وأن الطرح أثبت أن العديد من منتقدي الصفقة كانوا عل خطأ.

وكانت البورصة السعودية، أعلنت أمس الجمعة، أن التداول على أسهم عملاق النفط "أرامكو" سيبدأ في 11 ديسمبر/ كانون الأول الجاري.

وذكرت صحيفة "الشرق الأوسط" أن شركة السوق المالية السعودية (تداول) قد أعلنت أنه سيتم إدراج وبدء تداول أ سهم الشركة اعتبارا من يوم الاربعاء بالرمز 2222، على أن تكون نسبة التذبذب اليومي لسعر السهم ±10%.

وأوضحت أنه سيتم في اليوم الأول فقط للإدراج تمديد فترة جلسة مزاد الافتتاح لشركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية) لمدة 30 دقيقة إضافية.

بالتالي تبدأ فترة جلسة مزاد الافتتاح ليوم الاربعاء في تمام الساعة 9:30 صباحا وتنتهي في الساعة 10:30 صباحا، وتبدأ جلسة التداول المستمر الساعة 10:30 صباحا، كما وتبدأ جلسة مزاد الإغلاق بحسب المعتاد الساعة 3:00 مساء.

علما بأن فترة جلسة مزاد الافتتاح لباقي الأوراق المالية المدرجة في السوق الرئيسية ستبقى كما هي دون أي تغيير من الساعة 9:30 صباحاً إلى الساعة 10:00 صباحا، إذ سيبدأ التداول المستمر لباقي الأوراق المالية المدرجة كالمعتاد الساعة 10:00 صباحا.

يشار إلى أن شركة "أرامكو" السعودية، أعلنت الخميس، أنها قررت تسعير طرحها العام الأولي عند الحد الأعلى لنطاقه الاسترشادي، مما يجعله أكبر طرح في العالم، بقيمة تزيد على 25 مليار دولار التي جمعها إدراج مجموعة "علي بابا" الصينية في 2014.