القوات العراقية تدمر عدة أنفاق لـ"داعش" شمالي كركوك

وجاء في بيان الخلية بموقع "فيسبوك" خلال المرحلة السابعة لعملية "إرادة النصر" والتي انطلقت صباح اليوم، "فتشت قطعات المقر المتقدم لقيادة العمليات المشتركة في كركوك 45 قرية، وعثرت على 4 أنفاق و3 كهوف حيث تم تفجيرها، كما عثرت على 45 عبوة ناسفة وعملت على تفجيرها، في حين ضبطت دراجة نارية وألقت القبض على أثنين من المطلوبين، وسنوافيكم نتائج هذه المرحلة فور ورودها إلينا.

وتواصل القوات العراقية عمليات التفتيش والتطهير وملاحقة فلول "داعش" في أنحاء البلاد، لضمان عدم عودة ظهور التنظيم وعناصره الفارين مجدداً، بينما تتمركز قوات الحشد الشعبي على الشريط الحدودي مع سوريا للتصدي لمحاولات تسلل عناصر التنظيم الإرهابي المتكررة.