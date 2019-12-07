نائب الرئيس اليمني: مواقف السيسي تدعم أمن بلادنا

أثنى نائب الرئيس اليمني الفريق علي محسن صالح الأحمر، على مواقف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مشيرا إلى أنها تدعم أمن اليمن.

وأضاف، في تصريحات خاصة لـ"بوابة أخبار اليوم" المصرية، إن "العلاقات اليمنية المصرية، استراتيجية، وضاربة في جذور التاريخ"، مضيفا أن "اليمن يجمعه بمصر علاقات متميزة في مختلف المجالات".

وقال نائب الرئيس اليمني: "تجمعنا بمصر كل روابط الإخاء والتعاون والمصير المشترك، وكان لمصر العروبة والحضارة والتاريخ مواقف في مختلف المحطات في بلادنا"، مضيفا: "لن ينساها اليمنيون طيلة حياتهم، بدءا من الموقف المصري المساند لثورة الشعب اليمني في ثورته المجيدة 26 سبتمبر 1962، ووصولا إلى الموقف الأخوي الصادق لمصر الشقيقة ضمن دول تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة، ومساندتهم للشرعية اليمنية بقيادة الرئيس عبد ربه منصور هادي، رئيس الجمهورية، الذي كان امتدادا لمواقف مصر العروبة تجاه بلادنا وتجاه القضايا العربية والإسلامية بشكل عام".

وأوضح: "بمناسبة زيارتي لمصر أجدها فرصة مناسبة، لأعبر عن بالغ تقديري وشكري للقيادة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي ولحكومة مصر وشعبها الشقيق، على مواقفهم الدائمة والداعمة لأمن اليمن واستقراره وإنهاء معاناته".

وتابع: "نؤكد دوما على أن أمن مصر من أمن اليمن وأمن اليمن من أمن مصر، ونقف جميعا لمواجهة مشاريع التطرف والإرهاب ومشاريع التدخل الفارسي الإيراني".