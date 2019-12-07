لماذا تنشئ قطر محطات الوقود من طابقين

رحب قطريين بفكرة جديدة، طرحها أحد المبتكرين، تقضي بإنشاء محطات الوقود من طابقين، وتشمل مراكز خدمية متميزة، مع سرعة إنجاز الخدمة، وتوفير مساحات الأرض المخصصة لها.

قالت صحيفة "الوطن" القطرية، اليوم السبت، إن فكرة ابتكار محطة وقود "A380"، المكونة من طابقين، هدفها الحد من الأزدحام وعرقلة حركة المرور، مشيرة إلى أنها لاقت استحسان العديد من المواطنين.

وأضافت: "طالب مواطنيين، الجهات المسؤولة بدارسة الفكرة وتنفيذها لسد النقص الملحوظ في عددها بالمدينة، التي تشهد توسعا سكانيا وزيادة كبيرة في عدد المركبات".

ولفتوا إلى أن "هذا التصميم المبتكر لمحطات الوقود، الذي اقترحه المخترع القطري جاسم عبدالله الخنجي، من شأنه أن يساهم في استغلال مخصصات أراضي محطات البترول بطريقة مثلى والحد من الازدحام ومنع تكدس السيارات".

ويعتبر قطريين أن تكدس السيارات، يؤدي في كثير من الأحيان إلى عرقلة حركة المرور في الطرقات المحاذية للمحطات، في مشهد يتعارض مع التطور، بينما قال المخترع جاسم عبدالله الخنجي لـ "الوطن"، إن فكرته مبنية على استثمار المساحات المخصصة للمحطات، بحسب الصحيفة القطرية.

وتابع: "ستساعد في الاستغلال الأمثل لمخصصات أراضي محطات الوقود، كما أن محطات البترول "A380" المكونة من طابقين تفسح المجال للتوسع في زيادة عدد المضخات وما ينتج عنه".

وتابع: "تسمح تلك الفكرة إذا تم تنفيذها بزيادة المحلات التجارية مع إمكانية تخصيص الطابق العلوي لخدمة السيارات الفارهة والخاصة، بالإضافة لذوي الاحتياجات الخاصة".