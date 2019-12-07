الجيش الليبي يعلن فقدانه طائرة مقاتلة من طراز"ميغ 23" وأسر الطيار

أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية بقيادة المشير خليفة حفتر اليوم السبت، فقدان الاتصال بطائرة حربية من طراز ميغ 23 بعد تنفيذها مهام قتالية غرب البلاد.

بنغازي– سبوتنيك. وقالت قيادة الجيش الليبي في بيان صحفي حصلت وكالة "سبوتنيك" على نسخة منه إن "القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية تعلن فقدانها الاتصال بإحدى طائراتها المقاتلة من طراز ميغ 23 مساء اليوم السبت الموافق 7 ديسمبر 2019 وذلك بعد تنفيذها لمهام قتالية".

وأشار البيان، إلى أن "قائد الطائرة اللواء طيار عامر الجقم العرفي، ظهر بعد فترة وجيزة وهو في قبضة إرهابيين من مدينة الزاوية".

وكانت قوات حكومة الوفاق الوطني الليبية، في وقت سابق اليوم السبت، أنها أسقطت طائرة حربية تابعة للجيش الوطني، بقيادة المشير خليفة حفتر، جنوبي طرابلس، فيما تستمر المعارك بمحيط العاصمة بين حكومة المعترف بها دوليا والجيش الساعي لتحريرها ممن يصفهم بالإرهابيين.

وذكرت عملية "بركان الغضب" التي تنفذها قوات الوفاق، عبر (تويتر)، أن: "قواتنا البطلة تنجح قبل قليل في إسقاط طائرة حربية نوع ميغ 23 تابعة لمجرم الحرب المتمرد حفتر في محيط محور اليرمو"، على حد وصف التغريدة".

#عملية_بركان_الغضب: صور تُظهر بقايا حطام الطائرة الحربية نوع ميغ 23 التابعة لمجرم الحرب المتمرد حفتر بعد استهدافها بدقة من قبل قواتنا البطلة اليوم#لن_نعود_للقيود #تبديد_وهم_المتمرد #ليبيا pic.twitter.com/qhOruDRLmF — المركز الاعلامي لعملية بركان الغضب (@BurkanLy) December 7, 2019

​وتعاني ليبيا، منذ سقوط نظام العقيد معمر القذافي عام 2011، انقساما حادا في مؤسسات الدولة بين الشرق، الذي يديره البرلمان بدعم من الجيش الوطني بقيادة المشير خليفة حفتر، والغرب الذي تتمركز فيه حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا، التي فشلت في الحصول على ثقة البرلمان.