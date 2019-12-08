طائرات إسرائيلية تقصف عدة مواقع شمالي قطاع غزة

قالت وزرو الدفاع الإسرائيلية، اليوم الأحد، إن مقاتلات جيش الدفاع الإسرائيلي وطائرات هليكوبتر هجومية قصفت عددا من أهداف حماس في غزة.

3 rockets were fired from #Gaza at Israeli towns and cities earlier tonight.



In response, IDF fighter jets & attack helicopters just struck a number of Hamas terror targets in Gaza. — Israel Defense Forces (@IDF) December 7, 2019

من جانبه، قال المركز الفلسطيني للإعلام إن "انفجارات ضخمة في مدينة غزة ناجمة عن غارات طائرات الاحتلال الحربية".

ودوت صافرات الإنذار مساء أمس السبت في عدد من البلدات والمستوطنات الإسرائيلية المتاخمة لقطاع غزة، وذلك قبل إعلان الجيش الإسرائيلي اعتراض قذائف صاروخية من القطاع.

وقال أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، في بيان له "تم تفعيل التنبيه في منطقة غلاف غزة، وفي مدينة سديروت"، ليعود لاحقا ليعلن "رصد إطلاق 3 قذائف صاروخية من قطاع غزة باتجاه إسرائيل... تمكنت القبة الحديدية من اعتراض قذيفتيْن منها".

#عاجل متابعة للتقارير عن اطلاق إنذارات في #غلاف_غزة وسديروت قبل قليل فالحديث عن رصد اطلاق ٣ قذائف صاروخية من قطاع #غزة باتجاه #إسرائيل حيث تمكنت #القبة_الحديدية من اعتراض قذيفتيْن منها — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) December 7, 2019

والشهر الماضي، توصلت حركة الجهاد الإسلامي، بوساطة مصرية، لتفاهم لوقف إطلاق النار مع إسرائيل، بعد تصعيد استمر ليومين عقب اغتيال إسرائيل القيادي البارز في سرايا القدس، الذراع العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، بهاء أبو العطا.