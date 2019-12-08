اليمن.. ثاني جريمة اغتيال في عدن خلال ساعات

اغتال مسلح، مساء السبت، شرطيا في العاصمة المؤقتة عدن جنوب اليمن، عقب ساعات من عملية مماثلة استهدفت مسؤولا أمنيا.

القاهرة - سبوتنيك. وقال مصدر في السلطة المحلية بمدينة عدن لوكالة "سبوتنيك" إن مسلحا يستقل دراجة نارية أطلق النار على الجندي في مصلحة خفر السواحل، مصطفى منصور، جوار سوق الحجاز في حي ريمي بمديرية المنصورة شمال عدن.

وأضاف أن الجندي تم قتله إثر إصابته بعدد من الطلقات، مشيرا إلى تعرض منفذ الجريمة لحادث، أجبره على ترك سلاحه والدراجة النارية قرب موقع الجريمة، ولاذ بالفرار.

وكان مسلحون اغتالوا، في وقت سابق السبت، نائب مدير القوى البشرية في قوات الحزام الأمني التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي، العقيد محمد صالح الردفاني، بإطلاق وابل من الرصاص عليه في حي عمائر الجيش بمديرية المنصورة.

وتصاعدت الاغتيالات بحق منتسبي الشرطة اليمنية في عدن، مؤخرا، حيث شهدت المدينة، الثلاثاء الماضي، جريمة اغتيال رئيس قسم بحث جنائي بمديرية خورمكسر الرائد سالم لهطل، سبقها الأحد، اغتيال مدير البحث الجنائي في مديرية المنصورة الرائد صلاح الحجيلي أمام منزله في حي العيادات بالمديرية ذاتها.

وكان مدير دائرة الرقابة والتفتيش في وزارة الدفاع اليمنية، العميد الركن مسفر الحارثي، نجا، أمس الأول الخميس، من محاولة اغتيال نفذها مسلحان على دراجة نارية في منطقة الممدارة بمديرية الشيخ عثمان شمال شرقي عدن.