الحوثي يعلق على تصريحات رئيس الوزراء السوداني حول الجنود السودانيين في اليمن

وصف القيادي في جماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، محمد على الحوثي، يوم السبت، تصريحات رئيس الوزراء السوداني بشأن عزمه سحب قوات بلاده من اليمن، بـ"الإيجابية".

القاهرة - سبوتنيك. وقال محمد الحوثي وهو رئيس اللجنة الثورية العليا في "أنصار الله"، في تغريدة على حسابه في "تويتر": "أعلن رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، الجمعة 6 ديسمبر نيته إعادة الجنود السودانيين في مقابلة أجراها مع مركز أبحاث "أتلانتيك كاونسل" الأمريكي، قال فيها إن وجود قوات سودانية في اليمن هو (إرث تركه النظام السابق) كلام إيجابي".

وأضاف أن إعادة القوات "يلبي ما يتطلع إليه أحرار السودان ويحقن الدماء".

أعلن رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، الجمعة 6 ديسمبر نيته إعادة الجنود السودانيين في مقابلة أجراها مع مركز أبحاث "أتلانتيك كاونسل" الأمريكي، قال فيها إن تواجد قوات سودانية في اليمن هو "إرث تركه النظام السابق"

كلام إيجابي

وهو يلبي مايتطلع إليه أحرار السودان

و يحقن الدماء — محمد علي الحوثي (@Moh_Alhouthi) December 7, 2019

وكان رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، قال إن قضية اليمن لا يمكن حلها عسكريا، وإنما بالحوار السياسي بين الأطراف المعنية.

وذكر حمدوك أن الوجود العسكري السوداني في موضوع اليمن محصور جدا ولا يتعدى 25 ألف جندي ومشاركة السودان العسكرية هي إحدى المواريث التي خلفها النظام السابق.

وعبر عن اعتقاده بأن ما يحدث في اليمن لا يمكن أن يحل عسكريا، وأن هذه المشاركة تضاءلت وأنه لا يشك في عودة الجنود السودانيين إلى بلادهم، وذلك بحسب صحيفة "الانتباهة" السودانية.

ويشارك السودان في حرب اليمن التي يقودها التحالف، منذ مارس/ آذار 2015، ولم تعلن الخرطوم عدد قواتها المشاركة في الحرب، لكنها أعلنت استعدادها لإرسال ستة آلاف مقاتل إلى هناك.