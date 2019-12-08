الكشف عن نتائج اجتماع المملوك والعشائر العربية في القامشلي

كشفت وسائل إعلام سورية، اليوم الأحد، عن نتائج الاجتماع الذي جرى بين رئيس مكتب ​الأمن​ الوطني السوري، ​اللواء​ ​علي مملوك​، مع وجهاء العشائر العربية في مدينة القامشلي.

وذكر مصدر خاص لصحيفة "الوطن" السورية أن الاجتماع الذي ضم كل من علي مملوك وعدد من وجهاء العشائر العربية في منطقة القامشلي.

وكشف المصدر للصحيفة أن الهدف من زيارة مملوك، هو لم الشمل وإعطاء دفع وطني باتجاه تحقيق المصلحة العليا، ومواجهة الأخطار التي تواجه السوريين وعلى رأسها الغزو التركي للأراضي السورية.

ووفقا للمصدر فقد ضم اللقاء 30 شيخا من وجهاء العشائر العربية، وكانت الأجواء إيجابية.