علاوي: "حفلات القتل" لن تؤدي إلى استقرار العراق

قال رئيس ائتلاف الوطنية، رئيس الوزراء العراقي الأسبق، إياد علاوي، اليوم الأحد، إن حفلات القتل الحرام التي تُقيمها العصابات الإجرامية على حساب أرواح الشباب العراقي الثائر لن تؤدي إلى استقرار البلاد وتحقيق روح الأخوة والتسامح.

وأشار علاوي، في تغريدة عبر حسابه على تويتر: "إلى أن تلك العصابات، ربما تستغل غياب دور الأمم المتحدة والمحكمة الجنائية الدولية ومنظمات حقوق الإنسان، الذي أصبح لافتاً للنظر".

حفلات القتل الحرام التي تُقيمها العصابات الاجرامية على حساب ارواح الشباب العراقي الثائر لن تؤدي الى استقرار البلاد وتحقيق روح الاخوة والتسامح .

تلك العصابات،ربما تستغل غياب دور

دور الامم المتحدة والمحكمة الجنائية الدولية ومنظمات حقوق الانسان، الذي اصبح لافتاً للنظر. #العراق @UN — Ayad Allawi (@AyadAllawi) December 7, 2019

ودعا علاوي، في وقت سابق، إلى تشكيل حكومة مصغرة "حكومة أقوياء" تختار مفوضية انتخابات مستقلةٍ ونزيهةٍ بحق، "لا على الورق" لتشرف على إجراء انتخابات مبكرة، وفق قانون انتخابات منصف وعادل".

أدعو لتشكيل حكومة مصغرة -حكومة أقوياء- تختار مفوضية انتخابات مستقلةٍ ونزيهةٍ بحق - لا على الورق- لتشرف على اجراء انتخابات مبكرة، وفق قانون انتخابات منصف وعادل .

لن نرضى بأقل من ذلك، ولا مفر من تعديل بعض فقرات الدستور والخروج من المحاصصة .

هذا ما تبنيناه سابقاً، وندعو له اليوم . — Ayad Allawi (@AyadAllawi) October 26, 2019

يذكر أن مجهولين أطلقوا النيران على المتظاهرين في بغداد ليل الجمعة، ما أسفر عن مقتل 12 قتيلا على الأقل، وإصابة العشرات آخرين، حسب ما قال لسبوتنيك مصدر من المفوضية العراقية لحقوق الإنسان.

وأعلنت وزارة الداخلية العراقية فتح تحقيق في الحادث، وقالت إنه أسفر عن مقتل 4 متظاهرين وإصابة 80.

ودعت السفارة الأمريكية في بغداد الحكومة العراقية إلى حماية المتظاهرين السلميين، وطالبت باتخاذ خطوات إضافية لحماية المتظاهرين.

ويواصل المتظاهرون في بغداد، ومحافظات وسط وجنوب العراق، مع انضمام المعتصمين، في المدن الشمالية، والغربية، احتجاجاتهم للشهر الثالث على التوالي تحت المطر، وموجة البرد التي حلت مؤخراً، ورغم استقالة رئيس الحكومة عادل عبد المهدي، مطالبين بحل البرلمان، ومحاكمة المتورطين بقتل المتظاهرين، وإجراء انتخابات مبكرة.