فيديو لمباراة قطر والسعودية يثير تفاعلا على تويتر

تداول رواد وسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر من خلاله احتفال مشجع سعودي بفوز بلاده على قطر، وسط الجماهير القطرية.

وأثار مقطع الفيديو ردود فعل كبيرة على موقع "تويتر"، إذ يظهر المشجع السعودي وهو بين صفوف الجماهير القطرية، يحتفل بفوز منتخب بلاده على نظيره القطري، في المباراة التي انتهت بهدف للاشئ في نصف نهائي النسخة الـ24 من كأس الخليج.

انبسط و افرح جعل مايفرح غيرك 🇸🇦😍

مشجع سعودي يفرح لحاله بين الجماهير القطريه 😂😂😂#برنامج_المجلس pic.twitter.com/w3uihxINBD — Abdulaziz AlMutairi (@3zoz4131) December 5, 2019

ونشر مغرد سعودي أحد مقاطع الفيديو التي تشير للواقعة المثيرة، قائلا: " انبسط وافرح جعل مايفرح غيرك.. مشجع سعودي يفرح لحاله بين الجماهير القطرية".

فيما قال مغرد قطري:

هو اطمئن قلبه ولم يفعل ما فعل بين جمهور خصمه إلا وهو مدرك أن هذا الجمهور يملك من الأخلاق ما يجعله يعبر عن فرحته بينهم بكل أريحية.. المشهد والتعليقات، تسعد القلب.

هو ،، اطمئن قلبه

ولم يفعل ما فعل بين جمهور خصمه إلا وهو مدرك أن هذا الجمهور يملك من الاخلاق ما يجعله يعبر عن فرحته بينهم بكل أريحية 👍🏼



المشهد والتعليقات ،، تسعد القلب♥️ https://t.co/dOACWSbg48 — فيصل محمد المرزوقي (@marzoqi_w) December 6, 2019

يشار إلى أن المنتخب السعودي تغلب على نظيره القطري بهدف نظيف، مساء الخميس الماضي، في مباراة قبل نهائي كأس الخليج 24، ليواجه منتخب البحرين الذي تغلب على نظيره العراقي بركلات الترجيح، في اليوم نفسه.