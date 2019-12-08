قرقاش يعلق على الإدانة السعودية لحادثة فلوريدا

وصف وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي، أنور قرقاش، الإدانة السعودية الفورية لحادثة ولاية فلوريدا الأمريكية بأنها "خير رد على من لا يتمنى الخير للسعودية".

وقال قرقاش، في تغريدة على "تويتر"، "الإدانة السعودية الفورية، وعلى كافة المستويات، لجريمة إرهابية فردية خير رد على من لا يتمنى الخير للمملكة العربية السعودية الشقيقة وسمعتها".

وتابع "السعودية الرسمية والشعبية أخذت زمام المبادرة ضد الجريمة الشنيعة في بنساكولا وأحسنت قولا وفعلا".

الإدانة السعودية الفورية، وعلى كافة المستويات، لجريمة ارهابية فردية خير رد على من لا يتمنى الخير للمملكة العربية السعودية الشقيقة وسمعتها.

أخذت السعودية الرسمية والشعبية زمام المبادرة ضد الجريمة الشنيعة في بنساكولا وأحسنت قولاً وفعلاً. — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) December 8, 2019

​ولقي يوم الجمعة الماضي، 3 أشخاص مصرعهم وأصيب 7 آخرون في حادث إطلاق نار في قاعدة جوية تابعة للبحرية الأمريكية في ولاية فلوريدا، فيما أعلنت البحرية الأمريكية مقتل المهاجم أيضا.

وأكدت البحرية الأمريكية في تغريدة لها على تويتر، مقتل مطلق الرصاص، بالإضافة إلى شخصين آخرين فيما تم نقل المصابين إلى المستشفيات المحلية، بينما توفي أحد الأشخاص متأثرا بإصابته.

وقال مسؤول في وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، إن مطلق النار داخل قاعدة "بينساكولا" الجوية، طالب سعودي الجنسية، كان يتدرب على الطيران في الولايات المتحدة.

وفي أول رد فعل سعودي، أصدر الملك سلمان، توجيهاته للأجهزة الأمنية السعودية للتعاون مع الأجهزة الأمريكية المعنية للوصول لكافة المعلومات التي تساعد في كشف ملابسات هذا الحادث المؤسف.

من جانبه، قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إن الملك سلمان اتصل به وقدم التعازي في ضحايا القاعدة العسكرية في ولاية فلوريدا، والمتهم فيها طالب سعودي.