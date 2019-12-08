وزير الدفاع الإسرائيلي مهددا إيران: سوريا ستصبح "فيتنامكم"

شن وزير الدفاع الإسرائيلي، نفتالي بينيت، صباح اليوم، الأحد، هجوما كبيرا على إيران في ظل حديثه عن انتخابات برلمانية ثالثة.

وقال بينيت في مؤتمر عقد اليوم بمدينة القدس المحتلة، إن ما تقوم به إيران في سوريا ولبنان يدفعنا إلى أن تتحول سوريا لـ"فيتنامكم".

ونقلت صحيفة "معاريف" العبرية، عن نفتالي بينيت وزير الدفاع الإسرائيلي الجديد، أن إيران تعمل على إشعال النيران حول بلاده، بدعوى أنها متمركزة في لبنان، وتعمل على تأسيس قواعد في سوريا وقطاع غزة، وبان إسرائيل ستقوم بعملية درع قوية لأي هجوم، بل ستهاجم بدلا من عملية الاحتواء السابقة لأي علميات.

وادعى بينيت أن سوريا ستتحول في "فيتنام" جديدة لإيران، في حال إصرار الإيرانيين على عدم الخروج من سوريا، وبأن بلاده ستعمل على ذلك بأي وسيلة كانت.

وكشف وزير الدفاع الإسرائيلي عن أن بلاده ستواجه تهديدات كبيرة في العام المقبل، 2020، وبأن بلاده مستعدة لأي عمليات، سواء من سوريا أو لبنان أو قطاع غزة، داعيا في الوقت نفسه، إلى الابتعاد عن المصالح الشخصية، وترجيح كفة بلاده على أي مصالح أخرى.