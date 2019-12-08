احتراق فندق في ضواحي موسكو ولا أنباء عن ضحايا... فيديو

أكدت وزارة الطوارئ الروسية تمكن فرق الإطفاء من إخماد حريق نشب في إحدى الفنادق بضواحي موسكو (مدينة اودينتسوفو".

وكان حريق قد نشب في فندق "اوسادبا روماشكينو"، المكون من 3 طوابق، وعند بداية الحريق كان داخل لمبنى 20 من السكان و10 من موظفي الفندق، ووصلت مساحة الحريق حتى 1050 مترا مربعا.

وبحسب المصادر، فقد تم إجلاء الناس المتواجدين في الفندق، فيما يتم حاليا التأكد من مصير أحد الضيوف.

وأكد ممثل الوزارة لوكالة "سبوتنيك": "في تمام الساعة 11:14 تم إخماد الحريق".