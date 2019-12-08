روسيا ترصد 38 خرقا للهدنة في سوريا خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، في نشرتها الرسمية بشأن الوضع في سوريا، أن الجانب الروسي في لجنة الهدنة الروسية التركية في سوريا رصد خلال الـ24 ساعة الأخيرة 38 خرقا لنظام وقف العمليات العسكرية، بينما رصد الجانب التركي 30 خرقا.

موسكو - سبوتنيك. قالت وزارة الدفاع الروسية في نشرتها اليومية على موقعها الرسمي:" الجانب الروسي في لجنة الهدنة الروسية التركية في سوريا رصد خلال الـ24 ساعة الأخيرة 38 خرقا لنظام وقف العمليات العسكرية، وذلك في محافظات: اللاذقية (12) وإدلب (13) وحلب (8) وحماه (5)، بينما رصد الجانب التركي 30 خرقا، وذلك في محافظات: إدلب (19) واللاذقية (6) وحلب (3) وحماة (2).".

ومن جهة أخرى، تجدر الإشارة إلى قيام المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتحاربة ورصد تحركات اللاجئين خلال 24 ساعة الماضية بتنفيذ عمليتين إنسانيتين، حيث تم توزيع 350 سلة غذائية يبلغ إجمالي وزنها حوالي 2.0475 طن في بلدة خارم بمحافظة اللاذقية، وفي بلدة التابية بمحافظة دير الزور السورية.