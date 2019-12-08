الأمن العراقي يدمر ثلاثة أوكار لـ"داعش" في كركوك

أعلنت وزارة الداخلية العراقية، اليوم الأحد، تدمير ثلاثة أوكار لتنظيم "داعش" الإرهابي في محافظة كركوك، مبينة أن تلك الأوكار كانت تستخدم في خزن الأسلحة والعتاد ومواد الدعم اللوجستي.

ونقلت قناة "السومرية نيوز" عن إعلام الوزارة القول إن "قوة من وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية تتمكن من تدمير ثلاثة أوكار لداعش في محافظة كركوك كان يستخدمها العناصر الإرهابية في خزن الاسلحة والعتاد ومواد الدعم اللوجستي".

وأضاف، في بيان، أن "ذلك جاء من خلال تسخير المصادر السرية والجهد الاستخباري لمديرية استخبارات الشرطة الاتحادية"، مشيرا إلى "إتلاف المواد الموجودة بداخل الأوكار بالكامل".

وكانت خلية الإعلام الأمني في العراق قد أعلنت، يوم الخميس الماضي، تفكيك خلية إرهابية مكونة من 4 أشخاص غربي البلاد.

وجاء في بيان الخلية "وفقا لمعلومات استخبارية دقيقة، مفارز الاستخبارات العسكرية في الفرقة السابعة، بالتعاون مع استخبارات لواء 29 ، تمكنت من تفكيك شبكة إرهابية مكونة من أربعة إرهابيين يعملون بما يسمى (ديوان الحسبة) في منطقة الشامية بالأنبار".

ورغم أن العراق أعلن تحرير كامل أراضيه من سيطرة تنظيم داعش (الإرهابي المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول)، إلا أن عناصر التنظيم تنفذ عمليات إرهابية في بغداد وعدد من المدن العراقية بين الحين والآخر.

وتواصل القوات العراقية ملاحقة فلول التنظيم الإرهابي في أنحاء البلاد، لضمان عدم عودة التنظيم وعناصره الفارين مجددا.