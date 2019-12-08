"أنصار الله" تتهم حرس الحدود السعودي بقتل 3 مهاجرين أفارقة في صعدة

وقالت الجماعة، عبر قناة "المسيرة" الناطقة باسمها، إن "حرس الحدود السعودي فتح نيرانه على سوق الرقو في مديرية منبه الواقعة على الشريط الحدودي شمال غربي صعدة، وقتل 3 مهاجرين أفارقة وأُصيب آخرون".
#المسيرة_عاجل | صعدة: 3 قتلى وإصابة آخرين من المهاجرين الأفارقة بنيران حرس الحدود السعودي في سوق الرقو بمديرية منبه الحدودية— المسيرة - عاجل (@MasirahTV) December 8, 2019
وأعلنت جماعة "أنصار الله"، الجمعة قبل الماضية، مقتل 5 مدنيين بقصف مدفعي شنه الجيش السعودي على منطقة الرقو بمديرية منبه الحدودية.
وكانت الجماعة اتهمت في السابع والعشرين من نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي الجيش السعودي بتنفيذ قصف مدفعي على منطقة الرقو، أوقع 10 قتلى و22 جريحا من المهاجرين الأفارقة.
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