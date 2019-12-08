حرس المجلس النيابي يعتدي على المتظاهرين وسط ساحة النجمة ببيروت... فيديو

أفادت وسائل إعلام لبنانية، اليوم الأحد، بقيام السلطات الأمنية بالاعتداء على المتظاهرين أمام مجلس النواب اللبناني في ساحة النجمة بوسط بيروت.

وذكرت قناة "الجديد" اللبنانية أن أعدادا من المتظاهرين استطاعت الدخول إلى ساحة النجمة عبر المرور بحديقة الكنيسة ومنها إلى الساحة ما أدى إلى اتخاذ حرس المجلس النيابي تدابير صارمة وقام بالهجوم والاعتداء على المتظاهرين السلميين الذي نجحوا بالوصول إلى نقطة تعد أمنية.

وقامت القوى الأمنية باحتجاز هؤلاء الشبان لمدة ساعة تقريبًا قبل إطلاق سراحهم، فيما قاموا بتفتيش هواتفهم ومحو المعلومات ومقاطع الفيديو عنها قبل إعادتها إليهم.