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15:43 08 ديسمبر/ كانون الأول 2019
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    العاصمة الإدارية في مصر

    العاصمة المصرية الجديدة: جاهزون لاستقبال الحكومة و50 ألف موظف في 30 يونيو القادم

    © AFP 2019 / PEDRO COSTA GOMES
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    أكد المنسق العام للعاصمة الإدارية الجديدة في مصر، عمرو عبد السميع، جاهزية العاصمة الإدارية الجديدة لاستقبال الحكومة في 30 حزيران/يونيو المقبل، تنفيذا لقرار السلطة المختصة.

    الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال لقائه مع وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو في القاهرة
    © REUTERS / POOL New
    الرئيس المصري يناقش خطة انتقال الحكومة إلى العاصمة الجديدة
    القاهرة – سبوتنيك. وقال عبد السميع، إنه "طبقا لتعليمات السلطة المختصة، نقل الحكومة للعاصمة الإدارية الجديدة سيتم في 30 حزيران/ يونيو المقبل، ونحن في العاصمة الجديدة نعمل على أساس أن تكون العاصمة جاهزة بالكامل لنقل الحكومة إليها في الموعد المحدد".

    وأضاف عبد السميع "نعمل على إنهاء أعمال البنية التحتية والمرافق بالكامل، من مياه وصرف وكهرباء، ومياه ري، بحيث يتم تغذية منطقة الوزراء بالكامل".

    وأوضح عبد السميع في تصريحات لـ"سبوتنيك" أنه "من المقرر نقل الحكومة بالكامل سيتم في 30 يونيو، وسيشتمل على نقل 50 ألف موظف من العاملين بالحكومة، ولكن قبل هذا الموعد سيتم نقل الموظفين بالتدريج، بحيث يكون النقل اكتمل في 30 يونيو".

    وأضاف عبد السميع "العاصمة معدة أيضا لوجستيا لعمل الحكومة واستقبال الجمهور، فوسائل النقل إلى العاصمة متوفرة بكثافة جيدة".

    وتابع: "هناك القطار الكهربائي الذي دخل حيز التنفيذ، كذلك هناك حافلات النقل العام، وشركة العاصمة تقوم بالتنسيق مع هيئة النقل بخصوصها، بحيث تتوافر وسائل نقل مريحة وسريعة سواء للموظفين الذين سيكون مقر عملهم في العاصمة أو المواطنين الذين سيتوجهون للعاصمة الجديدة لقضاء مصالحهم".

    ووجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في بيان صدر أمس، الحكومة لإتمام الاستعداد للانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة.

    وأعلن الرئيس السيسي عام 2015، عن عزمه إنشاء عاصمة إدارية جديدة لمصر، تسهم في سحب الكثافة السكانية من القاهرة، وتتوافر فيها كل المقومات، وتنتقل إليها الحكومة والبرلمان وهيئات ومصالح حكومية بهدف توسيع الحيز العمراني وتخفيف الكثافة السكانية في المناطق المكتظة.

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    أخبار السيسي, السيسي, مصر, العاصمة المصرية الجديدة
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