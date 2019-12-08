إيران تبرم 3 مذكرات تعاون مع سلطنة عمان

أبرمت إيران مع عمان، اليوم الأحد، 3 مذكرات تعاون في مجال المعايير والشحن والنقل البحري والرياضة.

وذكرت وكالة "فارس" الإيرانية أن مذكرات التعاون أبرمت خلال الاجتماع الـ 18 للجنة الاقتصادية المشتركة في طهران اليوم.

وأوضحت أنه "جاء ذلك عبر توقيع وزير التجارة والصناعة الإيراني رضا رحماني ونظيره العماني علي بن مسعود السنيدي، مذكرتين بمجال النقل والشحن البحري والرياضة، فيما أبرمت نيرة بيروزبخت، رئيس منظمة المعايير الإيرانية، المذكرة الثالثة مع الوزير السنيدي".

وكان وزير التجارة والصناعة العماني قد كشف، اليوم الأحد، عن حجم التبادل التجاري مع إيران، مشيرا إلى أن بلاده تستهدف تنمية العلاقات مع طهران أكثر.

ونقلت وكالة "فارس" الإيرانية عن الوزير العماني، علي بن مسعود السنيدي، قوله إن التبادل التجاري مع طهران بلغ مليار دولار.

وأوضح السنيدي، في كلمة المنتدى التجاري الإيراني العماني الذي استضافته غرفة التجارة الإيرانية، أن بلاده تستهدف تنمية العلاقات مع طهران، معتبرا بلوغ مستوى مليار دولار في التبادل التجاري جيدا غير أنه لا ينسجم مع الرؤية العمانية.

وأكد الوزير ضرورة زيادة عدد الرحلات الجوية بين إيران ومسقط في سبيل تعزيز العلاقات التجارية، معربا عن تقديره لوزيري خارجية البلدين في تسهيل إصدار التأشيرات التجارية.

كما ذكر السنيدي أن ثمة شركات عمانية تنشط بصناعة الطائرات بدون طيار، غير أن تطوير هذه القطاع يتطلب دعم الشركات الإيرانية.

وأكد السنيدي أن الحفاظ على الأمن الغذائي أمر بغاية الأهمية لبلاده التي تواجه عواصف بحرية أحيانا ما يعرقل استيراد بعض المواد الغذائية، لذلك تنوي إنشاء مستودعات خاصة باللحوم وتجفيفها، داعيا إيران للتعاون بهذا الشأن.