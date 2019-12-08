وكالة: مصر تزرع ثلث المساحة المخصصة للقمح تقريبا منذ بداية العام

قال مسؤول في وزارة الزراعة، اليوم الأحد، إن مصر زرعت نحو مليون فدان قمحا من إجمالي 3.5 مليون فدان منذ بداية العام الجاري.

وأضاف عباس الشناوي رئيس قطاع الخدمات والمتابعة بالوزارة في تصريحات لوكالة "رويترز" أن موسم الزراعة بدأ يوم 15 نوفمبر/تشرين الثاني، ومن المقرر أن يستمر حتى نهاية الشهر الجاري.

وحصدت مصر، وهي أكبر مستورد للقمح في العالم، 8.5 مليون طن من القمح المحلي من نحو 3.16 مليون فدان في الموسم الماضي.

وكانت الحكومة المصرية قد نفت الشهر الماضي، الأنباء التي أشارت إلى توجهها لزيادة النسبة المسموح بها من فطر "الإرجوت" الضار في شحنات القمح المستوردة.

ونقل موقع "بوابة الأهرام" عن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أن ما تردد في بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، غير صحيح نهائيا.

وأضاف المركز أنه تواصل مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، حول أنباء حول توجه الحكومة لزيادة النسبة المسموح بها من فطر "الإرجوت" الضار في شحنات القمح المستورد، ضمن تعديلات كراسة شروط الاستيراد من الخارج، نظراً لانخفاض أسعار تلك الشحنات، والتي نفت تلك الأنباء.