إعفاء قائد عمليات بغداد الفريق من منصبه وتعيين التميمي بدلا عنه

أفاد مصدر أمني عراقي بأنه تقرر إعفاء الفريق الركن قيس المحمداوي من منصبه، كقائد عمليات بغداد، وتعيين اللواء الركن عبد الحسين التميمي، على خلفية سقوط عشرات القتلى والجرحى في الاحتجاجات الحالية.

بغداد- سبوتنيك وقال المصدر الأمني، لوكالة "سبوتنيك"، "تقرر اليوم الأحد إعفاء الفريق الركن قيس المحمداوي من منصب قائد عمليات بغداد، وتعيين اللواء الركن عبد الحسين التميمي بدلا عنه".

يذكر أن مجهولون أطلقوا النيران على المتظاهرين في بغداد ليل الجمعة، ما أسفر عن سقوط عشرات القتلى والجرحى.

ويواصل المتظاهرون في بغداد، ومحافظات وسط وجنوب العراق، مع انضمام المعتصمين، في المدن الشمالية، والغربية، احتجاجاتهم للشهر الثالث على التوالي، ورغم استقالة رئيس الحكومة عادل عبد المهدي، مطالبين بحل البرلمان، ومحاكمة المتورطين بقتل المتظاهرين، وإجراء انتخابات مبكرة.